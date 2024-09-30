Новый номер научного журнала ПсковГУ «Метаморфозы истории» вышел в свет

20:18, 30 сентября 2024, ПАИ

Вышел в свет 33-й номер электронного научного журнала «Метаморфозы истории», издаваемого Псковским государственным университетом в рамках программы «Приоритет-2030». Об этом ПАИ сообщили в вузе.

Одной из основных задач издания является содействие формированию единой академической среды российско-белорусского пограничья и созданию открытой площадки межнационального общения, обмену научной информацией, результатами фундаментальных исследований в области исторического знания. Материалы журнала предназначены не только специалистам, но и всем интересующимся вопросами всемирной и отечественной истории.

Журнал включает раздел «История Второй мировой войны: противодействие попыткам фальсификации истории», в рамках которого публикуются научные статьи на тему проекта «Без срока давности».

Также в нём содержатся статьи о всеобщей истории и её изучении в школе, об истории международных отношений, об аспектах международной безопасности, о российско-белорусских отношениях в исторической ретроспективе, об историческом регионоведении зарубежных стран и их интеллектуальной истории.

Добавим, «Метаморфозы истории» – это сетевой научный проект псковского вуза, реализуемый совместно с Витебским государственным университетом имени П. М. Машерова и Институтом США и Канады имени академика А. Г. Арбатова РАН.

Научное издание входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК Минобрнауки России, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук.

Ссылка на официальный сайт журнала здесь.