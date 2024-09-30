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Культура

81-й филармонический сезон стартует завтра в Пскове

Торжественное открытие 81-го филармонического сезона стартует в Пскове завтра, 1 октября. Концерт-открытие посвящается итальянской музыке. Для зрителей прозвучат арии и симфонические фрагменты из опер итальянских композиторов.

Художественный руководитель и главный дирижёр – Алексей Репников. Перед гостями выступят концертмейстер симфонического оркестра капеллы Санкт-Петербурга Антон Чаусовский (скрипка), приглашённый солист Мариинского театра Роман Широких (тенор), солистка Мариинского театра Екатерина Гончарова (сопрано), Губернаторский симфонический оркестр Псковской области.

Начало концерта в БКЗ Псковской областной филармонии в 19:00.

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