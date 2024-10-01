Международный день музыки празднуется 1 октября

07:56, 01 октября 2024, ПАИ

Международный день музыки празднуется сегодня, 1 октября, сообщает calend.ru. Этот праздник был учреждён по инициативе Международного музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО двумя годами ранее на 15-й Генеральной ассамблее IMC в Лозанне.

Одним из инициаторов учреждения Международного дня музыки стал композитор Дмитрий Шостакович. Во всём мире этот праздник отмечают большими концертными программами с участием лучших артистов и художественных коллективов. В этот день исполняют произведения, ставшие частью мирового культурного наследия. Также проходят творческие встречи с композиторами, исполнителями и музыковедами, организуют тематические выставки и просветительские акции, что способствует распространению музыки как искусства среди разных сообществ.

Музыка сопровождает человечество с давних времён. В пещерах Африки сохранились наскальные рисунки, которые создали древние исчезнувшие племена. На этих рисунках можно увидеть людей с музыкальными инструментами.

Ранее сообщалось, что торжественное открытие 81-го филармонического сезона стартует в Пскове 1 октября.