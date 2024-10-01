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Сбербанк профинансирует строительство многоквартирного жилого дома в Пскове

Сбер профинансирует строительство многоквартирного жилого дома в Пскове – один из крупнейших государственных застройщиков региона АО СЗ «Псковжилстрой» построит современный дом на улице Балтийской. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Фото: пресс-служба Сбера

Проектное финансирование на общую сумму более 300 млн рублей предусматривает использование счетов эскроу, которые обеспечивают большую прозрачность движения денежных средств и защищённость потребителей.

«Поддержка девелоперов – одно из фокусных направлений Сбера. Со специализированным застройщиком АО «Псковжилстрой» нас связывают многолетние партнёрские отношения, и это не первый опыт проектного финансирования застройщика. СЗ АО «Псковжилстрой» строит объекты в микрорайонах с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. Жилой комплекс «Балтийская, 17а» строится в экологически чистом районе в непосредственной близости к торгово-развлекательным центрам «Лента», «Леруа Мерлен» и «Фьорд Плаза», а также к медицинским учреждениям, Ледовому дворцу и другим спортивным объектам», – отметил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

«Проект жилого комплекса на улице Балтийской, 17а – ещё один проект, реализуемый совместно со Сбером с использованием проектного финансирования и счетов эскроу. Проектирование и строительство нового жилого дома предусматривает обустройство уютной придомовой территории, включающей в себя детскую площадку и зону отдыха для взрослых и детей. Дом имеет оригинальный фасад, просторные и удобные входные группы. Вход в подъезд с уровня тротуара обеспечивает принцип доступной среды», – подчеркнула исполняющая обязанности генерального директора АО СЗ «Псковжилстрой» Екатерина Родионова.

Девятиэтажный дом «Балтийская, 17а» включает 106 квартир общей площадью более восьми тысяч квадратных метров.

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