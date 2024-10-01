В ПсковГУ впервые пройдут учебно-тренировочные сборы по подготовке к ВсОШ по обществознанию

16:11, 01 октября 2024, ПАИ

Учебно-тренировочные сборы по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников по обществознанию впервые пройдут на площадке Псковского государственного университета. Мероприятия состоятся с 28 октября по 2 ноября в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» с целью подготовки школьников к муниципальному и региональному этапам олимпиады. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

К участию в сборах приглашаются ученики средних и старших классов, а также их педагоги. Зарегистрироваться можно здесь: pskovsu.com/obshestvo1.

В программе – лекции, тренинги и мастер-классы. В числе преподавателей – представители Высшей школы экономики профессор Санкт-Петербургской школы социальных наук Даниил Александров, доцент школы культурологии факультета гуманитарных наук Елена Карпенко, доценты Санкт-Петербургской школы социальных наук Дмитрий Рябов и Алексей Сорбалэ. Также с участниками сборов проведут занятия тренеры сборной Санкт-Петербурга по обществознанию, призёры олимпиад магистрант Европейского университета Артём Аганов и Даниил Борзов.