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Общество

О ходе строительства новой школы на улице Киселёва в Пскове рассказал Геннадий Иойлев

О ходе строительства новой школы на улице Киселёва в Пскове рассказал начальник управления образования городской администрации Геннадий Иойлев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 1 октября.

Фото: ПАИ

«Насколько я видел, нанесение муралов почти завершено. На сегодняшний день в большом количестве помещений уже реализована внутренняя отделка. Я не хочу сказать, что я профессионал строительства, но вижу, что основания под все спортивные сооружения, которые на улице вокруг учреждения под площадки отдыха, под дорожки, на мой взгляд, практически готовы. Подрядчики говорят, что завершение строительства состоится к концу этого года, и мы будем по соответствующему порядку получать лицензию на образовательную деятельность, начинать формировать коллектив», – подчеркнул Геннадий Иойлев.

Он уточнил, что сначала будет решаться вопрос с лицензией, а после в постепенном порядке будут заполнять учреждение – появится педагогический коллектив, дети.

«Я не думаю, что мы сразу же наполним 525 человек школу, но поэтапно до конца учебного года мы будем этот процесс завершать и уже в новый учебный год войдём полноценными, профессиональным педагогическим и детским коллективами. К 1 сентября 2025 года школа уже примет полностью всех. Я надеюсь, что у нас в весенний период после получения лицензии получится уже какую-то часть учеников и педагогического коллектива набрать», – отметил гость эфира.

Также Геннадий Иойлев рассказал, что решается вопрос на счёт транспортной доступности и освещения.

«Глава города уже занимается этим вопросом. Сейчас обсуждаются различные варианты, которые помогут родителям и детям беспрепятственно добираться до учебного учреждения. Но, на мой взгляд, о какой-то конкретике говорить преждевременно. Но этот вопрос обсуждается», – сказал он.

Помимо этого, школу будет ограждать надёжный забор со всеми системами безопасности, видеонаблюдением, охраной. «Все те технические возможности, которые для этого необходимы, уже существуют в проекте», – отметил начальник управления образования администрации Пскова.

Кто будет директором новой школы, пока не решено. Рассматриваются разные сценарии: как от формирования нового педколлектива, так и перехода в новую школу уже сложившегося.

Каким будет уклон у новой школы, говорить рано, но, вероятно, речь пойдёт о духовно-нравственном и культурном акценте. Решать будет педагогический коллектив, заключил Геннадий Иойлев.

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