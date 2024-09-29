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Общество

Муралы начали украшать стены новой школы на улице Киселёва в Пскове

Муралы начали украшать стены новой школы на улице Киселёва в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Муралы начали украшать стены новой школы на улице Киселёва. Фото здесь и далее: ПАИ

Сейчас идет работа над нанесением второго мурала.

Напомним, что всего их будет три. Строительство новой школы на 525 мест на улице Киселёва в Пскове планируют завершить к концу года.

Всего в Псковской области строятся шесть подобных школ от 200 до тысячи мест. Две в Пскове – на улице Киселева и Инженерной, а также в Гдове, Себеже, Печорах и Пыталовском муниципальном округе.

Все они строятся в рамках президентского нацпроекта «Образование».

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