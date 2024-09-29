Муралы начали украшать стены новой школы на улице Киселёва в Пскове
Муралы начали украшать стены новой школы на улице Киселёва в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.
Сейчас идет работа над нанесением второго мурала.
Напомним, что всего их будет три. Строительство новой школы на 525 мест на улице Киселёва в Пскове планируют завершить к концу года.
Всего в Псковской области строятся шесть подобных школ от 200 до тысячи мест. Две в Пскове – на улице Киселева и Инженерной, а также в Гдове, Себеже, Печорах и Пыталовском муниципальном округе.
Все они строятся в рамках президентского нацпроекта «Образование».
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