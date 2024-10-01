Минеральную воду передали псковские профсоюзы защитникам Родины

16:48, 01 октября 2024, ПАИ

1 октября Псковский облсовпроф передал минеральную воду «Хиловская» в качестве благотворительной помощи в одно из подразделений, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, а также членам отряда содействия обороне и безопасности АНО «Дружина» имени князя Александра Невского. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Мы с самого начала спецоперации помогаем и будем помогать нашим героям-воинам, которые выполняют важные для нашей страны задачи!», – заявил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Он также отметил, что дружинники уже более года выполняют важные функции по обеспечению безопасности псковичей. Они круглосуточно дежурят на территории Пскова и районов области, выполняя различные задачи по обеспечению охраны и безопасности граждан.

«Отряд был создан по личному поручению губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова и является большим подспорьем для структур МВД и других спецслужб. В Псковский городской филиал также входят члены отраслевых профсоюзов, и мы всегда готовы поддержать наших соратников», – подчеркнул Игорь Иванов.