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Общество

Минеральную воду передали псковские профсоюзы защитникам Родины

1 октября Псковский облсовпроф передал минеральную воду «Хиловская» в качестве благотворительной помощи в одно из подразделений, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, а также членам отряда содействия обороне и безопасности АНО «Дружина» имени князя Александра Невского. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Мы с самого начала спецоперации помогаем и будем помогать нашим героям-воинам, которые выполняют важные для нашей страны задачи!», – заявил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Он также отметил, что дружинники уже более года выполняют важные функции по обеспечению безопасности псковичей. Они круглосуточно дежурят на территории Пскова и районов области, выполняя различные задачи по обеспечению охраны и безопасности граждан.

«Отряд был создан по личному поручению губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова и является большим подспорьем для структур МВД и других спецслужб. В Псковский городской филиал также входят члены отраслевых профсоюзов, и мы всегда готовы поддержать наших соратников», – подчеркнул Игорь Иванов.

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