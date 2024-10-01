Новая школа на улице Инженерной в Пскове поможет разгрузить четыре работающих учреждения образования

19:16, 01 октября 2024, ПАИ

Строительство новой школы на улице Инженерной в Пскове поможет разгрузить работу четырёх действующих школ, заявил начальник управления образования городской администрации Геннадий Иойлев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 1 октября.

«Есть надежда, что благодаря этой школе мы сможем разгрузить безумно перегруженные четыре образовательных учреждения на Запсковье: № 12, 20, 21 и 22. Мы сможем создать для детей этих школ более комфортные условия обучения, в том числе и изменить сменность посещения образовательных учреждений», – подчеркнул Геннадий Иойлев.

Напомним, что строительство школы на тысячу мест ведётся на улице Инженерной в Пскове. Завершение работ планируется в 2025 году, уточнил Геннадий Иойлев.