Топ-4 полезных напитков на осень назвала врач-диетолог
Какие напитки принесут максимальную пользу для здоровья в осенний период, рассказала врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen в интервью «Известиям».
Диетолог посоветовала пить горячие травяные или чайные напитки, обогащенные специями, горячий чай с лимоном и свежими ягодами, а также фруктовые безалкогольные глинтвейны и овощные или фруктовые детокс-напитки.
Такое питьё способствует улучшению движения лимфы, влияет на систему кроветворения, улучшает моторику кишечника, укрепляет иммунную систему, а также согревает в холодную погоду.
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