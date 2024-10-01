Топ-4 полезных напитков на осень назвала врач-диетолог

22:21, 01 октября 2024, ПАИ

Какие напитки принесут максимальную пользу для здоровья в осенний период, рассказала врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen в интервью «Известиям».

Диетолог посоветовала пить горячие травяные или чайные напитки, обогащенные специями, горячий чай с лимоном и свежими ягодами, а также фруктовые безалкогольные глинтвейны и овощные или фруктовые детокс-напитки.

Такое питьё способствует улучшению движения лимфы, влияет на систему кроветворения, улучшает моторику кишечника, укрепляет иммунную систему, а также согревает в холодную погоду.