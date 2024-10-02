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Общество

Ученики Новоржевской школы стали героями сюжета на телеканале «Россия 1»

В программе «Утро России» на канале «Россия 1» вышел сюжет о безопасности дорожного движения школьников. Его героями стали и ученики Новоржевской школы, где их учат вести себя на дорогах безопасно и соблюдать правила дорожного движения, сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Скриншот видео с сайта smotrim.ru

Теперь применять полученные знания на практике школьникам стало еще удобнее благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В этом году рабочие обновили участок протяженностью 4,25 км автомобильной дороги Пушкинские Горы – Локня, ведущий к Новоржевской школе.

Также при поддержке дорожного нацпроекта проходит общероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» для 1–9 классов, принять участие в которой можно до 27 октября.

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