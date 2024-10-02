Больше 2,5 тысяч зрителей побывали на гастрольных спектаклях театра Владимира Рецептера в Пушкинских Горах

14:16, 02 октября 2024, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» подвели итоги завершившихся вчера, 1 октября, традиционных больших гастролей театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера (Санкт-Петербург).

Как сообщили ПАИ в службе информации «Михайловского» со ссылкой на руководителя службы музейной, экскурсионной и методической работы Елену Зиновьеву, всего на 11 спектаклях труппы из Санкт-Петербурга побывало 2 545 человек. Больше всего публики собрало «Горе от ума» по комедии А.С. Грибоедова (431 зритель).

Подавляющее большинство билетов (2 027) на показы «Пушкинской школы» Владимира Рецептера было приобретено on-line. Факт не удивительный хотя бы потому, что репертуар этого театра базируется исключительно на произведениях русской и зарубежной классики, многие из которых входят в школьные и студенческие программы по литературе. Поэтому михайловские гастроли театра вот уже одиннадцать раз, с 2014 года, собирают в музее не только взрослых театралов, но также, во множестве, школьников, учащихся средних специальных учебных заведений и студентов практически из всех районов Псковской области. Так, например, в этом году в музее на спектаклях побывали организованные группы учащихся из Псковского технического лицея, Псковского многопрофильного лицея № 4, Псковской инженерно-лингвистической гимназии, Опочецкой гимназии, Белорусской средней школы (Пыталовский район), Опочецкого индустриально-педагогического колледжа, Сосновоборской школы (Себежский район), из других учебных заведений Великих Лук, Новоржева, проч., проч. «А старшеклассники из Санкт-Петербурга, — привели другой пример в музее-заповеднике, — совместили посещение спектакля с экскурсиями: воспитанники школы № 118 побывали в музее-усадьбе Ганнибалов и Пушкиных «Михайловское» и на старинном городище Савкина горка, а учащиеся школы № 188 с углублённым изучением мировой художественной культуры — в «Михайловском», а также в Святогорском монастыре, у могилы поэта». Важно, что все спектакли театра «Пушкинская школа» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» юные театралы могли оплатить средствами с «Пушкинской карты», — подчеркнули в музее.