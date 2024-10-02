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Общество

Можно ли сажать деревья во дворе многоквартирного дома, объяснила эксперт

Можно ли сажать деревья во дворе многоквартирного дома, объяснила и. о. начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Дарья Дмитриева в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 2 октября.

Фото: ПАИ

«Если житель решает посадить на территории, которая относится к многоквартирному дому, то это вопрос решения общего собрания собственников жилья», – отметила гостья студии и добавила, что нужно организовать собрание жильцов, так как это общая территория и на неё имеют право все собственники.

«Нужно понимать межевание дворовой территории. Есть те, которые отмежёваны по фасад дома, и там возникает спорная ситуация, потому что земля может относиться, например, к соседнему дому», – уточнила Дарья Дмитриева.

Ранее сообщалось, что осенний месячник по уборке города стартовал в Пскове.

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