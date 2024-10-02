Осенний месячник по уборке города проходит в Пскове

17:51, 02 октября 2024, ПАИ

Осенний месячник по уборке города стартовал в Пскове с 1 октября. Об этом сообщила и. о. начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Дарья Дмитриева в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 2 октября.

«Граждане, которые хотят принять участие в месячнике по уборке, могут обратиться в управление городского хозяйства с заявкой на определение территории», – отметила гостья студии.

Всем желающим выдадут необходимые инструменты, а также управлением будет организован вывоз собранных листьев.

Ранее сообщалось, что порядка 100 аварийных деревьев снесли в Пскове в этом году.