Открыта регистрация участников на Всероссийский конкурс соцпроектов в сфере здоровьесбережение
Открыта регистрация участников на Всероссийский конкурс социальных проектов в сфере здоровьесбережение «Общее дело – ПРО. Проекты. Развитие. Общество». Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.
Как рассказали организаторы, конкурс направлен на профилактику употребления наркотиков среди подростков и прививает молодежи традиционные духовно-нравственные ценности.
К участию приглашаются учащиеся образовательных учреждений в возрасте от 14 лет до 21 года.
Конкурс пройдет следующих номинациях:
- «Оберегай» – формирование ценностей здоровья среди школьников и профилактика употребления ПАВ;
- «Дыши легко» – профилактика табачных/никотиновых зависимостей, курения;
- «Культура трезвости» – профилактика употребления алкоголя;
- «Здоровое поколение» – укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей;
- «Безопасность в сети» – профилактика компьютерной, игровой зависимости и вовлечения в деструктивные сообщества в соцсетях.
Участники пройдут двухмесячное обучение, после чего приступят к подготовке и реализации проектов с сопровождением специалистов и федеральных экспертов.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 октября на сайте – http://общее-дело.рф.
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