Открыта регистрация участников на Всероссийский конкурс соцпроектов в сфере здоровьесбережение

17:44, 02 октября 2024, ПАИ

Открыта регистрация участников на Всероссийский конкурс социальных проектов в сфере здоровьесбережение «Общее дело – ПРО. Проекты. Развитие. Общество». Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Как рассказали организаторы, конкурс направлен на профилактику употребления наркотиков среди подростков и прививает молодежи традиционные духовно-нравственные ценности.

К участию приглашаются учащиеся образовательных учреждений в возрасте от 14 лет до 21 года.

Конкурс пройдет следующих номинациях:

«Оберегай» – формирование ценностей здоровья среди школьников и профилактика употребления ПАВ;

«Дыши легко» – профилактика табачных/никотиновых зависимостей, курения;

«Культура трезвости» – профилактика употребления алкоголя;

«Здоровое поколение» – укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей;

«Безопасность в сети» – профилактика компьютерной, игровой зависимости и вовлечения в деструктивные сообщества в соцсетях.

Участники пройдут двухмесячное обучение, после чего приступят к подготовке и реализации проектов с сопровождением специалистов и федеральных экспертов.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 октября на сайте – http://общее-дело.рф.