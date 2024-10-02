Михаил Ведерников поставил задачи обновления мемориалов в преддверии 80-й годовщины Великой Победы

19:14, 02 октября 2024, ПАИ

Вопрос сохранения памятников, монументов, обелисков, мемориальных комплексов и мест захоронения участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла на территории Псковской области губернатор региона Михаил Ведерников обсудил в ходе рабочего совещания со своим заместителем Ольгой Тимофеевой и начальником управления по местному самоуправлению и территориальному развитию аппарата правительства региона Еленой Тимашовой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В регионе находится 1 242 памятных мест и мемориалов, порядка 400 из них требует капремонта. Михаил Ведерников напомнил, что в преддверии празднования 80-й годовщины в Великой Отечественной войне необходимо спланировать работу по приведению в порядок и благоустройству памятных мест и мемориалов.

За пять лет реализации целевой федеральной программы удалось отремонтировать 228 воинских захоронений, установить мемориальные знаки, нанести на них имена погибших. Общая сумма финансирования составила почти 85 миллионов рублей, из регионального бюджета на эти цели направлено более 28 миллионов рублей.

ТОС также проводят работу в этом направлении, на эти цели привлекаются грантовые средства. В 2024 году из 17 заявленных проектов 13 получили поддержку на общую сумму 4 млн рублей.

Глава региона поручил Елене Тимашовой проработать возможность проведения в 2025 году тематического конкурса проектов ТОС, нацеленного на сохранение, реставрацию и благоустройство памятников, мемориальных комплексов, монументов, обелисков, мест захоронения участников Великой Отечественной войны.

Участники совещания предложили в приоритетном порядке рассматривать заявки федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда» по обращениям жителей муниципалитетов Псковской области, которые касаются благоустройства тех мест, где расположены объекты увековечивания памяти погибших при защите Отечества. Михаил Ведерников данное предложение поддержал.