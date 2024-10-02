Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников поставил задачи обновления мемориалов в преддверии 80-й годовщины Великой Победы

Вопрос сохранения памятников, монументов, обелисков, мемориальных комплексов и мест захоронения участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла на территории Псковской области губернатор региона Михаил Ведерников обсудил в ходе рабочего совещания со своим заместителем Ольгой Тимофеевой и начальником управления по местному самоуправлению и территориальному развитию аппарата правительства региона Еленой Тимашовой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Михаил Ведерников поставил задачи обновления мемориалов в преддверии 80-й годовщины Великой Победы. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В регионе находится 1 242 памятных мест и мемориалов, порядка 400 из них требует капремонта. Михаил Ведерников напомнил, что в преддверии празднования 80-й годовщины в Великой Отечественной войне необходимо спланировать работу по приведению в порядок и благоустройству памятных мест и мемориалов.

За пять лет реализации целевой федеральной программы удалось отремонтировать 228 воинских захоронений, установить мемориальные знаки, нанести на них имена погибших. Общая сумма финансирования составила почти 85 миллионов рублей, из регионального бюджета на эти цели направлено более 28 миллионов рублей.

ТОС также проводят работу в этом направлении, на эти цели привлекаются грантовые средства. В 2024 году из 17 заявленных проектов 13 получили поддержку на общую сумму 4 млн рублей.

Глава региона поручил Елене Тимашовой проработать возможность проведения в 2025 году тематического конкурса проектов ТОС, нацеленного на сохранение, реставрацию и благоустройство памятников, мемориальных комплексов, монументов, обелисков, мест захоронения участников Великой Отечественной войны.

Участники совещания предложили в приоритетном порядке рассматривать заявки федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда» по обращениям жителей муниципалитетов Псковской области, которые касаются благоустройства тех мест, где расположены объекты увековечивания памяти погибших при защите Отечества. Михаил Ведерников данное предложение поддержал.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 октября 2024

Отопительный сезон стартует в Усвятах с 3 октября
02 октября 2024

Борис Елкин: Настала пора осенних субботников
02 октября 2024

Адресную помощь оказали пенсионерке волонтёры из Пыталовского округа
02 октября 2024

Новый поток «Школы материнства» стартует в Псковском перинатальном центре с 8 октября
02 октября 2024

Михаил Ведерников поставил задачи обновления мемориалов в преддверии 80-й годовщины Великой Победы
02 октября 2024

В Псковском музее-заповеднике прошли экскурсии ко Дню пожилого человека
02 октября 2024

Псковские полицейские заинтересовались практикой взаимодействия волгоградских коллег с профильными полицейскими классами
02 октября 2024

Власти Псковской области поблагодарили организаторов образовательного интенсива для детей из Белгородской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...