Отопительный сезон стартует в Усвятах с 3 октября

20:23, 02 октября 2024, ПАИ

3 октября в Усвятах начнётся отопительный сезон, пишет районная газета «Новая жизнь».

В связи с пониженной температурой окружающего воздуха, мониторинг которой проводился в ежедневном формате, было принято решение начать отопительный сезон завтра.

Первыми получат тепло объекты социального значения: детский сад «Золотой петушок», школа. На основании ходатайства Невельской межрайонной больницы отопительный сезон в усвятском филиале больницы начнётся 4 октября, пояснила заместитель главы Усвятского района Римма Козлова.

Придёт тепло и в многоквартирные жилые дома, расположенные на территории посёлка. 3 октября потеплеют батареи и в зданиях на улице Юбилейной, где подключены к центральному отоплению три дома.

В настоящий момент запас дров в котельных посёлка соответствует нормативу.