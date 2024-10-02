Отопительный сезон стартует в Усвятах с 3 октября
3 октября в Усвятах начнётся отопительный сезон, пишет районная газета «Новая жизнь».
В связи с пониженной температурой окружающего воздуха, мониторинг которой проводился в ежедневном формате, было принято решение начать отопительный сезон завтра.
Первыми получат тепло объекты социального значения: детский сад «Золотой петушок», школа. На основании ходатайства Невельской межрайонной больницы отопительный сезон в усвятском филиале больницы начнётся 4 октября, пояснила заместитель главы Усвятского района Римма Козлова.
Придёт тепло и в многоквартирные жилые дома, расположенные на территории посёлка. 3 октября потеплеют батареи и в зданиях на улице Юбилейной, где подключены к центральному отоплению три дома.
В настоящий момент запас дров в котельных посёлка соответствует нормативу.
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