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Политика

Форум соотечественников пройдёт в Псковской области в 2025 году

В 2025 году в Псковской области пройдет форум, посвященный 15-летию госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников. Идею проведения такого форума на встрече с руководителем регионального Центра содействия переселению «Соотечественник» Натальей Тудаковой поддержал губернатор Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников поддержал идею проведения в Псковской области форума соотечественников

Глава региона предложил обязательно пригласить на форум партнеров и контрагентов регионального центра «Соотечественник» из других стран, чтобы они смогли познакомиться с условиями в регионе, с тем, как в нем чувствуют себя новые граждане России.

Ранее сообщалось, что в 2024 году на территорию региона уже прибыли 374 соотечественника из 14 стран. Из недружественных стран переехало 112 человек, в основном это бывшие жители Латвии.

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