Форум соотечественников пройдёт в Псковской области в 2025 году

09:44, 03 октября 2024, ПАИ

В 2025 году в Псковской области пройдет форум, посвященный 15-летию госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников. Идею проведения такого форума на встрече с руководителем регионального Центра содействия переселению «Соотечественник» Натальей Тудаковой поддержал губернатор Михаил Ведерников.

Глава региона предложил обязательно пригласить на форум партнеров и контрагентов регионального центра «Соотечественник» из других стран, чтобы они смогли познакомиться с условиями в регионе, с тем, как в нем чувствуют себя новые граждане России.

Ранее сообщалось, что в 2024 году на территорию региона уже прибыли 374 соотечественника из 14 стран. Из недружественных стран переехало 112 человек, в основном это бывшие жители Латвии.