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Материалы для III сборника историй участников СВО собирает фонд «Защитники Отечества» в Псковской области

Ветеранов СВО Псковской области, членов их семей и членов семей погибших бойцов приглашают поделиться историями, рассказами и стихотворениями, которые могут быть включены в третий сборник воспоминаний участников специальной военной операции. Об этом ПАИ сообщили в региональном филиале фонда «Защитники Отечества».

Материалы для III сборника историй участников СВО собирает фонд «Защитники Отечества» в Псковской области. Фото: пресс-служба регионального филиала фонда «Защитники Отечества»

Для включения в сборник будут рассматриваться история личного подвига с подробным описанием самого подвига, за который получена награда, а также история подвига товарища с подробным описанием подвига друга, сослуживца.

Также для сборника подойдет история героизма местных жителей с подробным описанием проявления героизма, милосердия у местных жителей, история проявление человеколюбия и непредвзятости по отношению к пленным.

Можно прислать историю со случаем в ходе военных действий, который запомнился. В данном случае можно записать какие-либо отдельные истории, например: один санинструктор смог принять роды у местной жительницы во время боевых действий, случайно обнаружили в подвале местных жителей без теплой одежды и провианта, спасли их и дали теплую одежду, случаи спасения домашних животных и прочее.

Кроме того, для включения в сборник будут рассмотрены забавные, курьёзные случаи во время нахождения в зоне специальной военной операции, а также стихотворения собственного сочинения от ветеранов и участников СВО (стихотворения будут приниматься только от ветеранов и участников СВО).

Истории необходимо направить на адрес электронной почты l.gerasimova@fzo.gov.ru до 10 октября 2024 года. Контактное лицо – Лидия Герасимова, @lidia_pskov, телефон: 8 (8112) 67-28-05.

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