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Общество

189 млн рублей выплатят псковским льготникам в этом месяце

189,1 млн рублей направлено в органы социальной защиты городов и районов Псковской области на финансирование мер соцподдержки нескольким категорями граждан, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Речь идет о тружениках тыла, ветеранах труда Псковской области, реабилитированных лицах и лицах, признанных пострадавшим от политических репрессий, сельских специалистах, проживающих в сельской местности, многодетных семьях, детях из малообеспеченных семей, опекаемых семьях, женщинах, которые родили первого ребёнка. Также направлены денежные средства на предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Сейчас осуществляется зачисление средств на счета граждан.

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