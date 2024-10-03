Премию «Признание-2024» для педагогов провели в Пыталово

19:36, 03 октября 2024, ПАИ

Сегодня в Пыталово чествовали педагогическое сообщество района: провели мероприятие в формате премии «Признание-2024». Об этом пишет районная газета «Наша жизнь».

Ведущими стали педагоги Жанна Назарова из Пыталовской средней школы и Максим Тимофеев из Белорусской средней школы.

С приветственным словом выступила глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева. Она поблагодарила педагогов, воспитателей и дошкольных работников за их труд и самоотдачу в работе с детьми, за обучение, развитие и воспитание будущего нашей страны и вручила им заслуженные награды – почётные грамоты Министерства просвещения РФ, комитета по образованию Псковской области и администрации Пыталовского муниципального округа.

После награждения прошло вручение премии «Признание» в ряде номинаций. Результаты премии – по ссылке (vk.com/ourlife_pytalovo?from=search).

Завершили мероприятие учителя Пыталовской средней школы Нина Ефимова, Вера Фёдорова и Маргарита Осипова, исполнив песню «Мы желаем счастья вам».