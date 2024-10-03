В хозяйствах Псковского района продолжается озимый сев под урожай 2025 года

19:47, 03 октября 2024, ПАИ

В хозяйствах Псковского района продолжается озимый сев под урожай 2025 года, сообщили ПАИ в администрации Псковского района.

Озимые зерновые культуры более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям и болезням растений, их урожайность выше, чем у яровых культур. Зерновыми культурами предстоит засеять более 2,5 тысячи гектаров. На сегодняшний день целевые показатели озимого сева выполнены практически на 70 %. Озимой пшеницы посеяно более 1 200 гектаров, озимой ржи – более 40 гектаров.

Кроме того, в агрофирме «Победа» и колхозе «Передовик» посеяли зерносмеси: озимую пшеницу с викой – на 335 гектарах, озимую рожь с викой – на площади 100 гектаров.

Три хозяйства района уже завершили сев: СПК колхоз «Передовик», ОПХ «Родина» и ЗАО «Агрофирма «Победа». В остальных хозяйствах работы продолжаются. Традиционно самая большая площадь, которую предстоит занять озимыми, в компании «ПсковАгроИнвест» – 1 038 гектаров, из которых земледельцы хозяйства уже засеяли около 700 гектаров.