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Яркая комета Цзыцзиньшань – ATLAS станет видна в России с 11-12 октября

Яркая комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS) станет видна в России с 11 или 12 октября, сообщается в группе AstroAlert в соцсети «ВКонтакте».

Для успешного поиска кометы важен открытый западный горизонт без строений и объектов рельефа (деревья, холмы, горы). Так что лучше всего оказаться на высоком строении с далеким видом в сторону заката Солнца. Условием также является ясное небо над западной частью горизонта и хорошая прозрачность без дымки.

Рекомендуется искать комету с помощью бинокля (10х50 или 7х50). До вечера 21 октября на вечернем небе будет яркая Луна, она будет немного мешать наблюдениям.

В зависимости от дня комета будет заметна на небосклоне примерно с 18:30 до 21:00.

Комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS) была открыта на китайской обсерватории Цзыцзиньшань 9 января 2023 года; 22 февраля того же года она была обнаружена независимо от первооткрывателей системой ATLAS (её телескопом, расположенным в ЮАР). Комета движется по слабо-гиперболической орбите: это означает, что она, скорее всего, пролетит через Солнечную систему только один раз.

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