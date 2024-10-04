В Пскове судебный пристав задержал мужчину, находящегося в федеральном розыске

09:48, 04 октября 2024, ПАИ

Псковский судебный пристав задержал мужчину, который находился в федеральном розыске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ОУПДС) Рамиз Абдуллаев проводил стандартную проверку документов у мужчины в Псковском городском суде. Во время проверки выяснилось, что мужчина является подозреваемым по пункту «а» части 2 статьи 161 УК РФ (грабёж). В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако он скрылся от органов предварительного расследования или от суда и был объявлен в федеральный розыск.

«Благодаря тщательной работе и следованию всем необходимым алгоритмам, судебный пристав по ОУПДС Рамиз Абдуллаев, обеспечивая безопасность Псковского городского суда на первом посту, задержал гражданина и передал сотрудникам полиции», – отметили в пресс-службе регионального УФССП России.