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В Пскове судебный пристав задержал мужчину, находящегося в федеральном розыске

Псковский судебный пристав задержал мужчину, который находился в федеральном розыске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В Пскове судебный пристав задержал мужчину, находящегося в федеральном розыске. Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ОУПДС) Рамиз Абдуллаев проводил стандартную проверку документов у мужчины в Псковском городском суде. Во время проверки выяснилось, что мужчина является подозреваемым по пункту «а» части 2 статьи 161 УК РФ (грабёж). В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако он скрылся от органов предварительного расследования или от суда и был объявлен в федеральный розыск.

«Благодаря тщательной работе и следованию всем необходимым алгоритмам, судебный пристав по ОУПДС Рамиз Абдуллаев, обеспечивая безопасность Псковского городского суда на первом посту, задержал гражданина и передал сотрудникам полиции», – отметили в пресс-службе регионального УФССП России.

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