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Общество

Псковичка выиграла в лотерею пять миллионов рублей

Пять миллионов рублей выиграла жительница Псковской области в лотерею. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей «Национальная лотерея», организованных Минфином России.

Фото здесь и далее: пресс-служба «Национальной лотереи»

2 октября Евгения купила в мобильном приложении несколько билетов онлайн-лотереи «4х4», один из которых оказался счастливым и принес суперприз в размере пяти миллионов рублей.

Победительница отметила, что направит часть средств на помощь бездомным животным.

«Я решила постоянно играть в «4х4» в распределительный день и выиграла в одном из тиражей 14 300 рублей. После этого продолжила игру – выиграла сначала 200 рублей, а потом суперприз», – поделилась псковичка.

Она добавила, что в выигрыш пяти миллионов не сразу поверила, до сих пор испытывает смешанные чувства.

«Первая эмоция – шок, конечно, я даже сначала не поняла, сколько именно я выиграла. Трясущимися руками считала нули», – вспоминает Евгения.

Она уже решила, как планирует распорядиться денежным призом. «Часть выигрыша потрачу на погашение ипотеки, поменяю автомобиль. И, раз мне так повезло в судьбе и жизни, хочу помочь приюту для животных – такое нужно делать обязательно, у меня у самой есть 2 попугая и кот, поэтому, кто, если не мы, поможем», – заключила псковичка.

Ранее сообщалось, что великолучанка выиграла в лотерею 3 млн рублей и купила квартиру.

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