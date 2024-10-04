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Общество

Псковские студенты-архитекторы могут принять участие в обновлении городов России

Молодые люди из Псковской области могут подать заявку на национальный студенческий конкурс «Благоустрой!» по разработке проектов благоустройства городских пространств. В него могу подать заявку студенты архитектурно-строительных факультетов всех вузов России в возрасте от 17 до 35 лет. Заявиться можно как индивидуально, так и в составе команды до пять человек. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Конкурс состоит из трех этапов и включает два образовательных акселератора. В них ведущие эксперты в области архитектуры, проектирования, урбанистики и градостроительства поделятся своими знаниями о разработке проектов по благоустройству различных городских пространств, а также опытом и практическими решениями.

После обучения молодым людям предстоит создать собственный проект по благоустройству. Это уникальная возможность для будущих архитекторов реализовать свои идеи на благо своих городов, рассказали в пресс-службе правительства.

При разработке проектов важно учитывать потребности людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения. Конкурс включает шесть номинаций: «Дворовые территории», «Парковые территории», «Центральные площади», «Набережные территории», «Объекты туристической инфраструктуры» и «Научные детские площадки». Заявку можно подать до 15 октября на сайте благо-устрой.рф.

Работы полуфиналистов будут представлены на Всероссийском голосовании для выбора объектов благоустройства. В случае победы проекты будут реализованы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», а авторы войдут в состав рабочей группы.

Экспертное жюри выберет три лучших проекта в каждой номинации для финала конкурса. Победителей ждут архитектурная экспедиция от корпорации Росатом в 2025 году в один из городов атомной энергетики России, а также стажировки в ведущих архитектурных бюро от общероссийской организации «Городские реновации» и проектной мастерской «Городские зодчие». Главный приз конкурса – гран-при в размере миллиона рублей – получит автор лучшего проекта среди победителей.

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