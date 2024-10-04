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Общество

Определены правила регистрации каналов с аудиторией более 10 тысяч человек

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций разработали правила регистрации каналов и страниц в социальных сетях с аудиторией более 10 тысяч человек. Об этом пишет РИА. Новости.

Владельцы смогут пройти процедуру верификации самостоятельно. Это можно сделать одним из трёх способов: через портал госуслуг, через сайт Роскомнадзора или через чат-бот в социальной сети. После верификации они будут включены в специальный реестр Роскомнадзора.

Социальная сеть должна разместить на странице специальный знак и уникальную ссылку, по которой можно проверить, действительно ли паблик находится в реестре. Верифицированные каналы смогут размещать рекламу и принимать пожертвования.

Цель проекта – повысить прозрачность рынка рекламы в соцсетях. Данные будут храниться в зашифрованном виде. Общественное обсуждение проектов продлится до 31 октября.

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