Уникальную фреску XIV века обнаружили специалисты Псковского музея-заповедника
Уникальную фреску XIV века под названием «Воскресение – сошествие во ад» обнаружили специалисты реставрационной мастерской Псковского музея-заповедника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора Псковского музея-заповедника Светлану Мельникову.
Находку установили музейщики, используя материалы из фондов, в которых хранятся фрагменты фресковой живописи.
В процессе очистки фрагментов фрески от загрязнений специалисты обнаружили детали горок, сферы, фигуры святых, боковые стенки гробниц и ногу на створке врат. Это позволило им определить сюжет композиции – «Воскресение – сошествие во ад».
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