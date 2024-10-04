Уникальную фреску XIV века обнаружили специалисты Псковского музея-заповедника

23:33, 04 октября 2024, ПАИ

Уникальную фреску XIV века под названием «Воскресение – сошествие во ад» обнаружили специалисты реставрационной мастерской Псковского музея-заповедника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора Псковского музея-заповедника Светлану Мельникову.

Находку установили музейщики, используя материалы из фондов, в которых хранятся фрагменты фресковой живописи.

В процессе очистки фрагментов фрески от загрязнений специалисты обнаружили детали горок, сферы, фигуры святых, боковые стенки гробниц и ногу на створке врат. Это позволило им определить сюжет композиции – «Воскресение – сошествие во ад».