В Псковской области 49 человек погибло при пожарах в жилом секторе за девять месяцев
За девять месяцев этого года на территории Псковской области зарегистрировано 1 828 пожаров. В жилом секторе от огня погибло 49 взрослых граждан, сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.
В результате пожаров получили травмы 23 человека. Прямой материальный ущерб составил 11 миллионов 590 тысяч рублей. Большинство возгораний произошло в сельской местности – 1160 случаев, в городах и райцентрах области – 668.
Основной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнём – 1 349 случаев.
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