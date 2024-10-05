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Общество

До +16 градусов прогнозируют в Псковской области 6 октября

Облачная с прояснениями погода без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 6 октября, сообщает Псковский гидрометцентр.

До +16 градусов прогнозируют в Псковской области 6 октября. Фото: ПАИ

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от одного до шести метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -1 до +4 градусов, днём – от +11 до +16 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

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