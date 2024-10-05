До +16 градусов прогнозируют в Псковской области 6 октября
Облачная с прояснениями погода без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 6 октября, сообщает Псковский гидрометцентр.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от одного до шести метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от -1 до +4 градусов, днём – от +11 до +16 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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