До +16 градусов прогнозируют в Псковской области 6 октября

11:53, 05 октября 2024, ПАИ

Облачная с прояснениями погода без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 6 октября, сообщает Псковский гидрометцентр.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от одного до шести метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -1 до +4 градусов, днём – от +11 до +16 градусов.

Атмосферное давление будет низким.