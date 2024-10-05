День работников уголовного розыска России празднуют сегодня

13:24, 05 октября 2024, ПАИ

Ежегодно 5 октября сотрудники уголовного розыска России отмечают свой профессиональный праздник, сообщает портал calend.ru.

Ещё в царской России российский сыск продемонстрировал свою значимость и силу.

5 октября 1918 года Наркомат внутренних дел РСФСР принял «Положение об организации отделов уголовного розыска». Тогда же, в октябре 1918, было создано Центральное управление уголовного розыска – Центророзыск. При местных органах милиции начали действовать специальные подразделения, которые тайно расследовали уголовные преступления и боролись с бандитизмом. В дальнейшем эта служба развивалась и улучшалась.

В настоящее время главное управление уголовного розыска Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУУР МВД России) – это самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата МВД.

В его задачи входит выработка и реализация государственной политики, а также нормативно-правовое регулирование в области выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия общеуголовных преступлений, розыска лиц и организации оперативно-розыскной деятельности.

Сотрудники уголовного розыска ежегодно раскрывают около 70 % уголовных дел, связанных с убийствами, разбоями, грабежами и кражами. Кроме того, они занимаются поиском преступников и людей, пропавших без вести.

Основные задачи уголовного розыска – не допустить проникновения криминалитета во властные структуры, предотвратить террористические акты, бороться с организованной преступностью, а также пресекать незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ.