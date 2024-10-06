Раскопельский залив проснулся?

18:00, 06 октября 2024, ПАИ

Наконец-то! Всё лето и весь сентябрь (без одного дня) и судак, и щука успешно прятались от псковских рыболовов-любителей. Но, видимо, зубастой первой надоело играть в прятки, и она себя проявила, да так, что я и не припомню подобной активности. В наших уловах и трёхи были, и двушки, и полторашки. Но обо всём по порядку…

Венины камни

30 сентября 2024 года. Раскопельский залив. Поехали вроде бы вдвоём с Дмитрием, но по дороге обогнали Владимира Михайловича, позже Сергей Николаевич присоединился, а на берегу залива, оказывается, нас поджидали ещё и знакомые из Гатчины – Андрей и Александр с супругами. Дружная компания собралась.

Выехали в 5:30, ещё темно, а приехали – рассвет был в самом разгаре. Накачались, собрались – и вперёд. Дмитрий сразу отправился к Мде (деревня на западном берегу Раскопельского залива Чудского озера), а я сделал небольшой крючок к Заячьему острову: в прошлый раз уже в конце рыбалки там было несколько серьёзных поклёвок подряд. Проверил – у Заячьего искомой рыбы нет. И тоже направился к Мде, но через Венины камни. Это уловистое место когда-то показал наш товарищ Вениамин Борисович Прозоров, год назад безвременно ушедший из жизни, теперь это место мы решили так и называть – Венины камни – в честь нашего доброго и умелого товарища-рыболова.

Не доходя до точки метров сто, первая поклёвка – и первая зачётная щучка граммов восемьсот у меня в лодке. Развернулся и ещё раз прошёл по этому месту – и вновь поклёвка, но щучка поменьше первой оказалась, отпустил. И опять стал курсом на камни, и вновь не дошёл – на этот раз килушка зацепилась. Отличный клёв.

Тут и Владимир Михайлович на своей лодке мимо прошёл. Я ему показываю два пальца, мол, две штуки уже поймал, но он то ли не понял, то ли постеснялся мне мешать, так и прошёл мимо. И Сергей Николаевич тоже мимо пролетел, даже не поинтересовавшись, что да как. Но его можно понять, он ровно неделю назад где-то там крупную щуку умудрился поймать, а потому и мчался с новой надеждой к тем же местам.

И ещё у меня было две поклёвки, но щука не засеклась. Лишь через полчаса я преодолел эти сто метров до Вениных камней. Прошёл над ними, чуть-чуть не попал, сместившись, может, метров на пять, – ничего. Развернулся – и снова к камням. И снова чуть промазал, но как только понял, что лодка находится не совсем над камнями, то резко повернул в их сторону и почти тут же на внутреннем спиннинге, который был у меня в руке, почувствовал солидную тяжесть. Ага! А Венин камешек-то работает. Спасибо, Вениамин Борисович! Щучка хорошая попалась – и в стороны поводила, и у лодки не сразу всплыла, пару раз под лодку пыталась занырнуть. Но выудил, взял её с помощью подсака. Хороша! Не меньше двушки (позже взвесили – 2 100 граммов). Ещё пять-шесть раз я прошёлся над камнями, но поклёвок больше не было.

Вернулся туда, где первых щучек словил, но и там затихло, лишь один невнятный удар был – и всё. Пора, наверное, к товарищам отправляться на широкий мдовский плёс. Смотрю, а они дружно все трое ко мне свои лодки уже направили. Первым Дмитрий подошёл: «У меня ещё ни одной поклёвки не было». Как оказалось и Сергей Николаевич, и Владимир Михайлович тоже поклёвок ещё не видели. Минут двадцать покружили дружным хороводом по моему утреннему уловистому месту да вокруг Вениных камней, но ничего не накружили. Лишь хороший почти трёхсотграммовый окунь подцепился на мой воблер. Решили сделать перерыв до завтра.

Во время чаепития я своего окуня торжественно отпустил на волю. Ну а что с ним одним делать? Он случайно оказался у меня в прилове, и надеяться, что хотя бы ещё пяток поймается, не приходилось. Позже ещё одного полосатого поймал, и даже крупнее первого, но и его отпустил сразу же.

Поспешные выводы?

После завтрака я всё же отправился к Мде: надо же и мне попытать здесь удачу. А товарищи взяли курс к острову Пыпно и за Пыпно. Пару больших кругов я сделал по западному плёсу и несолоно хлебавши не услышав ни одного удара, не увидев ни одной поклёвки, переместился сначала в центральную часть Раскопельского залива, а потом и в восточную. Недалеко от Пыпно ощутил хороший удар и после хорошего сопротивления выудил красивую полторашку. Ура! И здесь рыбка присутствует. Надо на этом месте покрутиться. Минут через пять ещё один хороший удар по моему спиннингу – и килушка отправилась к полторашке в контейнер. И ещё около часа я пытался что-нибудь вокруг да около этого места найти, но больше ничего не обнаружилось.

Следующие три часа тоже оказались пустыми: обошёл все перспективные точки и щучьи места, но, кроме одного зубастого недомерка и нескольких невнятных поклёвок, так ничего и не было. Лодок в восточной части залива в этот тихий тёплый сентябрьский день было немного, может шесть-восемь, не считая наших, и нигде никто ни спиннингами, ни подсачеками не размахивал. Лишь заметил, как пара рыболовов на железной лодке долго кого-то выуживала, много брызг было у самого борта, но кого они там в результате поймали, за их спинами мне было не разглядеть.

Да-а. Не похож Раскопельский залив сам на себя. Уже два десятка лет я здесь регулярно рыбачу, и почти всегда начиная с сентября и до самого льда щука, а иногда и судак дружно радовали рыболовов своим осенним аппетитом. Но вот последние четыре года что-то сломалось, изменилось – и от былой активности осеннего хищника остались лишь приятные воспоминания. Но что поделаешь? Всё течёт, всё изменяется.

И трёшки, и полторашки…

Решил сделать большую петлю в восточной и центральной частях залива и на этом рыбалку закончить. Петля километров пять, около часа я на неё затратил – и ничего. Глухо. Звоню Дмитрию: «Предлагаю заканчивать с такой рыбалкой и через полчаса выбираться на берег». «Согласен, – ответил товарищ. – Мне уже рыбу некуда складывать». Я онемел на несколько секунд, а потом всё же продолжил: «А меня чего не позвал? А ты где?» «У Мды, там, где с самого утра был. Здесь такой клёв начался, активный и неожиданный, что телефон достать было некогда. Полчаса клевало не переставая, иногда сразу на два спиннинга. И что самое удивительное, клевало только на пятачке тридцать на тридцать метров», – рассказал он. «Хватит, хватит дразнить. Я уже мчусь к тебе», – сообщил я товарищу.

Через десять минут я остановил свою лодку возле Дмитрия. «Вот здесь, – товарищ описал рукой небольшую площадь чуть в стороне от наших лодок. – На этом пятачке я всю рыбу и поймал. Две трёшки в улове, несколько полторашек, много мелочи попадалось. Всё, что до килограмма, я отпустил. Но клёв, кажется, закончился. Уже минут пятнадцать ни одной поклёвки». «На какие воблеры клевало?» – поинтересовался я. «А на все, какие похожи на уклейку. Я всё, пойду потихоньку к берегу», – ответил товарищ. Время было пятый час, по всем нашим планам и раскладам пора бы и домой, но минут на тридцать я всё же решил остаться и попробовать поймать настоящую осеннюю раскопельскую щуку.

Спиннинг загибался до хруста

И попробовал. Да так, что до сих пор вспоминаю эти полчаса как одни из самых ярких минут среди всех моих предыдущих щучьих рыбалок. Если бы ещё и крупную хищницу поймал, от трёх килограммов и выше, то так бы и было. Но трофеев на этот раз в моём улове не оказалось, а в остальном…

После расставания с товарищем я на один спиннинг поставил «уклейку» Strike Pro, а на другой – проверенный, на мой взгляд, самый уловистый для Раскопельского залива щучий воблер «серый воробышек» фирмы «Джесси».

Прошёл метров пятьдесят в одну сторону через указанный товарищем пятак, развернулся, прошёл в обратную сторону – увы, ничего. Эх, опоздал, щучий выход закончился. Сместился метров на тридцать в сторону. И только выправил лодку на нужный курс, только начал движение, как спиннинг, закреплённый в станке, так загнуло, даже лодку начало поворачивать в сторону клюнувшей рыбины. У меня ни на секунду не возникло сомнений: там точно подцепилась трёха, не меньше. Пока я убрал один спиннинг, схватился за второй, удилище уже три-четыре раза серьёзно согнулось-разогнулось. Начал крутить катушку, но, на удивление, сопротивление оказалось меньше ожидаемого. Нет, так трёшки не упираются, наверное, там всё же не трофейная щука.

Так и оказалось. И хотя рыбина не всплывала до самой лодки и у самой лодки хорошо давила вниз, но это оказалась лишь полуторакилограммовая зубастая. И дальше клевало здорово, и почти все поклёвки были похожие на первую: следовали очень крепкие удары, спиннинг в станке раз за разом загибало до хруста. И что странно, но действительно клевало только на «уклейку», мой расхваленный воблер «воробышек» молчал. Только и приходилось раз за разом вынимать удилище из станка, а это не совсем удобно: ладно бы на оба спиннинга клевало, а то исключительно на этот, с левого борта. Я переставил спиннинги наоборот, в руку взял тот, который с «уклейкой». И такие удары стал ощущать в руку, что после того, как вынимал очередную и в основном докилушную щуку, просто не верил, что такой размер на такое способен. Как выражаются спиннингисты, все поклёвки были из разряда «отдай спиннинг». С каждой такой поклёвкой думал: ну, эта точно не менее трёх килограммов будет! Но начинал выкручивать – и сразу становилось понятно, что нет, меньше, а когда из воды вынимал, то всего лишь килограмм. И «уклейку» хищница заглатывала по самые гланды. Такой сумасшедшей активности у хищницы я не припоминаю. И ещё что заметил: клевало, только когда я шёл по ветру и солнце светило мне в затылок. Ни одной поклёвки не было в обратном направлении.

За тридцать минут непрекращающегося клёва мой улов заметно прибавился. Пора было и честь знать. Такую рыбалку можно смело назвать выдающейся. Но на этом приятные сюрпризы не закончились. На берегу Андрей, наш товарищ из Гатчины, удивил в очередной раз. На его джиговые приманки, помимо двух толстеньких щук, попался судак весом ровно четыре килограмма. Ну вот и здорово! Кажется, Раскопельский залив возвращается к своей осенней норме.

P. S. В начале октября (3 октября) мы вновь побывали на нашем любимом заливе, но, увы, не клевало. Причины? Скорее всего, погода. Было пасмурно, сыро, промозгло и холодно. Подождём солнечных дней, ведь 30 сентября было ясно, тепло и почти без ветра.