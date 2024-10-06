Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Две выпускницы мединститута ПсковГУ стажируются в областной инфекционной больнице

В Псковской областной инфекционной клинической больнице работают врачи-стажёры Александра Шварина и Мария Смирнова. Девушки проходят обучение на базе медицинской организации, пояснили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Фото регионального комитета по здравоохранению

Александра и Мария окончили медицинский факультет Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ по направлению «лечебное дело» и поступили по целевому направлению в ординатуру ПсковГУ по сетевой программе с ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России на направление «терапия».

Александра проходит обучение в инфекционном отделении, Мария – в пульмонологическом. Молодые специалисты активно участвуют в лечении пациентов: наблюдают за ними вместе с наставниками, ведут истории болезни, пишут дневники и выписные эпикризы. Это позволяет им быстрее адаптироваться к реальным условиям работы в инфекционном стационаре и значительно повысить уровень квалификации.

Свою работу в учреждении Александра начала почти два года назад в должности медицинской сестры. Уже тогда она оценила уровень диагностики и возможности для профессионального роста. «Работать в инфекционной больнице мне нравится, хотя иногда бывает тяжело. Но когда ты видишь счастливые и благодарные глаза пациентов, когда они говорят «спасибо вам, доктор», это дорогого стоит. В эти моменты все сложности уходят на задний план», – рассказала молодой специалист.

Наставником ординатора в инфекционном отделении стал и. о. заместителя главного врача по медицинской части, врач-инфекционист Александр Антонов.

«Мой наставник даёт советы, делится своим опытом и открывает мир инфекционных болезней с другой стороны. Честно, даже задумалась, а не стать ли мне инфекционистом в будущем. Другие врачи тоже охотно помогают и делятся своими наработками, своим опытом и знаниями», – отметила Александра.

Наставницей Марии стала и. о. заведующей отделения, врач-пульмонолог Елена Мурашова.

«Первые шаги на пути врача – это огромная ответственность. Возникает множество вопросов. Поэтому я рада, что моим наставником является Елена Олеговна. Она опытный специалист, который живёт своей работой, умеет находить подход к каждому пациенту и относится к ним с пониманием. Работать с ней действительно очень интересно, и она никогда не отказывает в помощи», – рассказала врач-стажер и добавила, что в целом весь персонал больницы очень доброжелательный: – Стараются максимально погрузить тебя в лечебный процесс, не оставляют без внимания».

После ординатуры девушки останутся работать в инфекционной больнице.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 октября 2024

Перед новой рабочей неделей Борис Елкин пожелал жителям Пскова оптимизма
06 октября 2024

Две выпускницы мединститута ПсковГУ стажируются в областной инфекционной больнице
06 октября 2024

В Псковской области в октябре зацвела сирень и «роза Христа»
06 октября 2024

9 октября в кирхе в Печорах выступит органистка Екатерина Табакова
06 октября 2024

«Здравствуй, грусть»: способы борьбы с осенней хандрой назвали псковичам
06 октября 2024

Более 4,5 тысячи педагогов работают в Псковской области
06 октября 2024

Сельхозярмарка прошла в Опочке
06 октября 2024

Участники акции «Союзный десант» помогают жителям Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...