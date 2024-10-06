Две выпускницы мединститута ПсковГУ стажируются в областной инфекционной больнице

20:24, 06 октября 2024, ПАИ

В Псковской областной инфекционной клинической больнице работают врачи-стажёры Александра Шварина и Мария Смирнова. Девушки проходят обучение на базе медицинской организации, пояснили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Александра и Мария окончили медицинский факультет Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ по направлению «лечебное дело» и поступили по целевому направлению в ординатуру ПсковГУ по сетевой программе с ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России на направление «терапия».

Александра проходит обучение в инфекционном отделении, Мария – в пульмонологическом. Молодые специалисты активно участвуют в лечении пациентов: наблюдают за ними вместе с наставниками, ведут истории болезни, пишут дневники и выписные эпикризы. Это позволяет им быстрее адаптироваться к реальным условиям работы в инфекционном стационаре и значительно повысить уровень квалификации.

Свою работу в учреждении Александра начала почти два года назад в должности медицинской сестры. Уже тогда она оценила уровень диагностики и возможности для профессионального роста. «Работать в инфекционной больнице мне нравится, хотя иногда бывает тяжело. Но когда ты видишь счастливые и благодарные глаза пациентов, когда они говорят «спасибо вам, доктор», это дорогого стоит. В эти моменты все сложности уходят на задний план», – рассказала молодой специалист.

Наставником ординатора в инфекционном отделении стал и. о. заместителя главного врача по медицинской части, врач-инфекционист Александр Антонов.

«Мой наставник даёт советы, делится своим опытом и открывает мир инфекционных болезней с другой стороны. Честно, даже задумалась, а не стать ли мне инфекционистом в будущем. Другие врачи тоже охотно помогают и делятся своими наработками, своим опытом и знаниями», – отметила Александра.

Наставницей Марии стала и. о. заведующей отделения, врач-пульмонолог Елена Мурашова.

«Первые шаги на пути врача – это огромная ответственность. Возникает множество вопросов. Поэтому я рада, что моим наставником является Елена Олеговна. Она опытный специалист, который живёт своей работой, умеет находить подход к каждому пациенту и относится к ним с пониманием. Работать с ней действительно очень интересно, и она никогда не отказывает в помощи», – рассказала врач-стажер и добавила, что в целом весь персонал больницы очень доброжелательный: – Стараются максимально погрузить тебя в лечебный процесс, не оставляют без внимания».

После ординатуры девушки останутся работать в инфекционной больнице.