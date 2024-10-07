Грантовый конкурс объявлен для псковских предпринимателей

09:37, 07 октября 2024, ПАИ

В Псковской области стартовал приём заявок на конкурсный отбор по предоставлению грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, включённым в реестр социальных предпринимателей, и субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет. Об этом ПАИ сообщили в комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике региона.

Подать заявку можно с 9:00 7 октября по 18:00 6 ноября на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.

Гранты предоставляются в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включённым в реестр социальных предпринимателей; субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно.

Размер гранта может быть от 100 до 500 тысяч рублей. Подробную информацию о направлениях расходования средств гранта и об условиях участия можно прочитать по ссылке.

Грантовая поддержка осуществляется в рамках регионального проекта «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».