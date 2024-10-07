Владимир Путин празднует день рождения
Президент России Владимир Путин празднует свой день рождения в понедельник, 7 октября. В этом году главе государства исполнилось 72 года. На этом посту Владимир Путин празднует день рождения уже 21 раз.
Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент отметит праздник на рабочем месте. У него запланированы несколько встреч, в том числе и закрытого формата. А уже вечером Владимир Путин планирует увидеться с главами государств СНГ.
Добавим, что об истории визитов президента в Псковскую область можно прочитать по ссылке.
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