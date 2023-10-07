Владимир Путин и Псковская область: история визитов президента в регион

15:58, 07 октября 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин отмечает сегодня, 7 октября, день рождения. Главе государства исполнился 71 год. Как сообщает ТАСС, сегодня российский лидер проводит день за рабочими делами. Псковское агентство информации в честь дня рождения президента составило подборку новостей и фотографий, посвящённых визитам Владимира Путина в Псковскую область.

В августе 2000 года Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятного камня на месте будущего памятника воинам шестой роты 76-й гвардейской дивизии ВДВ, героически погибшим в Чечне, поздравил псковских десантников с 70-летием ВДВ и посетил Псково-Печерский монастырь.

В мае 2011 года Владимир Путин встретился в Пскове с представителями общественных организаций Псковской области и журналистами. Глава государства рассказал, что подвигло его на создание Общероссийского народного фронта, а журналисты рассказали Владимиру Путину о волонтёрских инициативах в поддержку детей-сирот.

1 марта 2013 года, в 13-ю годовщину со дня гибели в Чечне псковских десантников 6-й роты, Владимир Путин прибыл в Псков, где посетил 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию и принял участие в памятных мероприятиях. Президент возложил цветы к памятнику воинам-десантникам, героически погибшим в 2000 году при выполнении боевой задачи на Северном Кавказе. Глава государства также выступил на торжественном вечере, посвящённом памяти десантников. Затем Владимир Путин провёл смотр личного состава 104-го гвардейского десантно-штурмового полка Псковской дивизии и встретился с командирами соединений воздушно-десантных войск.



Фото: Сергей Герасимов и пресс-служба президента РФ



Фото: Сергей Герасимов и пресс-служба президента РФ



Фото: Сергей Герасимов и пресс-служба президента РФ



Фото: Сергей Герасимов и пресс-служба президента РФ



Фото: Сергей Герасимов и пресс-служба президента РФ



Фото: Сергей Герасимов и пресс-служба президента РФ



Фото: Сергей Герасимов и пресс-служба президента РФ



Фото: Сергей Герасимов и пресс-служба президента РФ



Фото: Сергей Герасимов и пресс-служба президента РФ



Фото: Сергей Герасимов и пресс-служба президента РФ



Фото: Сергей Герасимов и пресс-служба президента РФ



Фото: Сергей Герасимов и пресс-служба президента РФ



Фото: Сергей Герасимов и пресс-служба президента РФ



Фото: Сергей Герасимов и пресс-служба президента РФ



Фото: Сергей Герасимов и пресс-служба президента РФ



Фото: Сергей Герасимов и пресс-служба президента РФ



Фото: Сергей Герасимов и пресс-служба президента РФ



Фото: Сергей Герасимов и пресс-служба президента РФ



Фото: Сергей Герасимов и пресс-служба президента РФ





































3 февраля 2014 года Владимир Путин принял участие в открытии обновлённого Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина и провёл заседание Президиума Совета при президенте по культуре и искусству, посвящённое теме развития театрального дела в России.

17 ноября 2018 года президент РФ Владимир Путин вместе с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном посетил Печоры и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.



Фото: Пресс-служба Кремля



Фото: Пресс-служба Кремля



Фото: Пресс-служба Кремля



Фото: Пресс-служба Кремля



Фото: Пресс-служба Кремля



Фото: Пресс-служба Кремля



Фото: Пресс-служба Кремля



Фото: Пресс-служба Кремля



Фото: Пресс-служба Кремля



Фото: Пресс-служба Кремля



Фото: Пресс-служба Кремля



Фото: Пресс-служба Кремля



Фото: Пресс-служба Кремля



Фото: Пресс-служба Кремля



Фото: Пресс-служба Кремля



Фото: Пресс-служба Кремля



Фото: Пресс-служба Кремля



Фото: Пресс-служба Кремля



Фото: Пресс-служба Кремля





































1 марта 2020 года президент России Владимир Путин в Пскове принял участие в памятных мероприятиях по случаю 20-летия подвига воинов-десантников 6-й роты, героически погибших при выполнении боевой задачи в Чечне. Глава государства почтил память бойцов 6-й роты, возложив цветы к монументу «Купол». Владимир Путин также присутствовал на концерте в честь геройски погибших 20 лет назад воинов 6-й роты, а также провёл смотр войск 104-го полка.



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова



Фото: Сергей Герасимов, Дмитрий Самосудов, Дарья Хваткова





























































































15 сентября 2020 года Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия двух новых многофункциональных медицинских центров, построенных силами Минобороны РФ в Пскове и Великих Луках.

11 сентября 2021 года президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Псковскую область. Глава государства посетил деревню Самолва, где принял участие в церемонии открытия мемориала «Князь Александр Невский с дружиной», а также провёл рабочую встречу с главой региона Михаилом Ведерниковым.



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов

















































































































28 декабря 2022 года Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии запуска производства на заводе «Титан-Полимер» – якорного резидента ОЭЗ «Моглино». Глава государства отметил, что предприятие будет выпускать большие объёмы полимерной продукции и его открытие укрепит промышленный суверенитет России и внесёт вклад в импортозамещение товаров.