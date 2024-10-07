Осадки и прохладная погода ждёт жителей Северо-Запада
Какой будет погода на Северо-Западе в течение этой недели, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».
Осадки на этой территории ожидаются в начале и в конце рабочей недели. А температурный режим будет довольно прохладным – днём прогнозируется от +5 до +10 градусов, отметили специалисты.
А вот в начале и в конце периода на юго-западе возможно потепление – будет от +12 до +17 градусов, добавили в «Фобосе».
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