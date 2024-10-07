Осадки и прохладная погода ждёт жителей Северо-Запада

11:19, 07 октября 2024, ПАИ

Какой будет погода на Северо-Западе в течение этой недели, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Осадки на этой территории ожидаются в начале и в конце рабочей недели. А температурный режим будет довольно прохладным – днём прогнозируется от +5 до +10 градусов, отметили специалисты.

А вот в начале и в конце периода на юго-западе возможно потепление – будет от +12 до +17 градусов, добавили в «Фобосе».