Небольшой дождь и до +13 прогнозируют в Псковской области 8 октября

12:21, 07 октября 2024, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 8 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют местами небольшой дождь.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от трёх до восьми метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +3 до +8 градусов, днём ожидается от +8 до +13 градусов. Атмосферное давление будет низким.