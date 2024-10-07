Небольшой дождь и до +13 прогнозируют в Псковской области 8 октября
Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 8 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Синоптики прогнозируют местами небольшой дождь.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от трёх до восьми метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +3 до +8 градусов, днём ожидается от +8 до +13 градусов. Атмосферное давление будет низким.
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