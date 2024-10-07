Михаил Ведерников: С Владимиром Путиным связывают будущее России как сильного государства

14:29, 07 октября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Благодаря его созидательному труду наша страна уверенно идёт по пути развития, укрепления суверенитета и расширения политического влияния на мировые процессы», – написал глава региона.

С Владимиром Путиным граждане страны связывают будущее России как сильного и процветающего государства, добавил он.

«Искренне поздравляю Владимира Владимировича и благодарю за внимание к Псковской области. Уверен, что поддержанные нашим президентом решения позволят вывести регион на новый уровень развития», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, сил и дальнейших успехов на благо России.