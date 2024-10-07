Российско-белорусский слёт участников студотрядов и акция «Союзный десант» завершились в Псковской области

18:50, 07 октября 2024, ПАИ

В Псковском государственном университете состоялось торжественное закрытие российско-белорусского слёта участников студенческих отрядов и акции «Союзный десант». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи.

Участников встречи приветствовала проректор по работе с молодёжью Светлана Воднева. «Казалось, совсем недавно мы открывали слёт, но уже пролетели эти пять дней, а как много вы успели сделать: привели в порядок несколько памятников и воинских захоронений, организовали уроки мужества в школах, оказали адресную помощь нуждающимся! Вы успели и поработать, и подружиться, и запланировать новые дела. Я желаю бойцам студенческих отрядов новых трудовых побед и достижений. Дорогие друзья! Дорогие сябры! Мы ждём вас снова на богатой историей Псковской земле, в Псковском государственном университете», – отметила проректор.

Руководитель (командир) Центрального штаба Российских студенческих отрядов Дмитрий Парамонов подчеркнул, что Псковскому региональному отделению студотрядов удалось провести слёт в новом формате: совместить трудовую деятельность с творческой.