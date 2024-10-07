Коллекционер приехал в Псков и привёз с собой своих Барби
В соцсетях появились фотографии целой компании кукол Барби на фоне местных достопримечательностей. В Псков их привёз коллекционер из Москвы, создатель проекта Barbie House Вадим. Об этом пишет газета «Псковская правда».
Вадим коллекционирует кукол с июля этого года. «Мне всегда нравилось играть с куклами, но с взрослением появились другие интересы», – говорит он. Сейчас в его коллекции 70 кукол, большинство из которых современные Барби. Есть одна Bratz, китайский бренд Хian, MysScene и недорогая София. В коллекции больше «девочек», чем «мальчиков», потому что Кены выпускаются реже и стоят дороже.
Вадим путешествует с куклами по городам России. Вместе они уже побывали во Владимире, Суздале и Анапе.
Говорит, что из каждой поездки старается привозить куклу. Псковскую, «очень интересный экземпляр 2005 года», он нашёл на просторах сайта с бесплатными объявлениями. В магазинах города выбор был более чем скромный. Теперь в его коллекции есть Октябрина Псковская. Октябрина, потому что куплена в октябре.
В Пскове Вадим оказался впервые. Погуляли по улицам, набережным, осмотрели церкви и другие достопримечательности. Друзья доехали до Изборска и Печор.
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