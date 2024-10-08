Восстановление усадьбы Строганова началось в Псковской области
Работы по восстановлению усадьбы Строганова начались в деревне Волышово Порховского района. Об этом ПАИ сообщили в фонде «Восстановление усадьбы Строганова в Волышово».
Первое мероприятие по благоустройству усадебного комплекса XVIII века пройдет 13 октября.
Фонд организует субботник, на который приглашает также волонтеров. В рамках работ по благоустройству территории планируется убрать сухостой и мусор, а также очистить партер.
Сбор волонтеров назначен на 11:00 в усадьбе Волышово.
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