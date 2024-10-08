Группа контрактников из Псковской области отправилась для прохождения службы в Вооружённых силах России

10:53, 08 октября 2024, ПАИ

Группа военнослужащих из Псковской области отправилась проходить службу по контракту в Вооруженных силах России, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Перед отправкой кандидаты прошли медицинский осмотр, им выдали форму и сухой паёк. Сообщается, что у каждого из них есть свой стимул проходить службу.

«Контракт подписал, потому что люблю Родину, надо долг отдать ей. Надо защитить своих и парней поддержать, которые защищают нас», – поделился военнослужащий Андрей Логинов.

Сейчас при поступлении на военную службу от года и более военнослужащие получают единовременную выплату в размере 800 000 рублей, служебное жилье или возможность быстро купить квартиру с помощью военной ипотеки. Также дети военнослужащих могут поступить в вуз на бюджетное место.

Зарплата у контрактников начинается от 210 000 рублей. Также им предоставляется оплачиваемый отпуск на 30 дней. Псковичам, желающим поступить на службу в Вооруженные силы России на контрактной основе, необходимо обращаться по адресу: город Псков, улица Первомайская, дом 38.