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Общество

Около 40 будущих мам участвуют в октябрьском курсе «Школы материнства» в Пскове

Новый поток «Школы материнства» – ежемесячных курсов подготовки к родам стартовал в Псковском перинатальном центре во вторник, 8 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Около 40 будущих мам участвуют в октябрьском курсе «Школы материнства» в Пскове. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Занятия в школе бесплатные и дают возможность познакомиться с врачами и другими специалистами центра, узнать больше о родах и жизни семьи после появления ребёнка.

Будущих мам ждёт информация по разным темам: врачи, акушерки, детские медсёстры, психологи, инструкторы по перинатальной йоге, юристы, сотрудники соцзащиты и инспекторы ДПС расскажут всё, что может пригодиться во время беременности, родов и в первые годы ухода за ребёнком.

На занятиях курса рассматривают различные виды анестезии в акушерской практике, физическую активность во время беременности и после родов, грудное вскармливание, выплаты и пособия. В целом обсуждаются все вопросы, которые волнуют будущих мам.

Цель курса – развеять страхи и заблуждения, а также научить основным методам повышения комфорта и самопомощи.

Записаться на курсы можно по телефону 8 (905) 295-59-22 в будние дни с 9:00 до 17:00.

Стоит отметить, что поддержка материнства, детства и многодетных семей является приоритетным направлением национального проекта «Демография», инициированного президентом.

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