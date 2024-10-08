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Эпидемиологические расследования в школах Пскова проводят сотрудники Роспотребнадзора

В связи с ростом заболеваемости внебольничной пневмонией специалисты Управления Роспотребнадзора по Псковской области проводят эпидемиологические расследования в школах Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Уже сейчас предписано приостановить учебный процесс в двух школах областного центра. По предварительным данным, причиной вспышек стала несвоевременная изоляция больных учеников с симптомами ОРВИ, что способствовало распространению инфекции.

Предварительно определён основной возбудитель инфекционных заболеваний у школьников – микоплазма.

В связи с регистрацией случаев внебольничной пневмонии специалисты Роспотребнадзора приняли оперативные меры для предотвращения распространения заболевания. Были незамедлительно изолированы контактные дети из очагов инфекции, проведено их лабораторное обследование.

Поскольку инкубационный период микоплазменной инфекции может длиться 3–14 дней, а в некоторых случаях – до трёх недель, основной мерой профилактики в данной ситуации является разобщение коллективов школьников и приостановка учебного процесса.

Также школам были выданы предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, включая дезинфекцию помещений.

Управление Роспотребнадзора рекомендует усилить утренние фильтры в учебных заведениях, строго соблюдать дезинфекционный и воздушно-тепловой режимы, а также оставить дома всех детей с симптомами ОРВИ. Специалисты предупреждают об опасности самолечения.

Напомним, что только врач может назначить обследование, в том числе компьютерную томографию, и разработать схему лечения. При первых признаках недомогания следует обратиться к специалисту.

Ситуация находится под контролем Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

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