Две школы в Пскове переведены на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости

17:04, 07 октября 2024, ПАИ

Две школы в Пскове переведены на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости учеников. Об этом ПАИ сообщил начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев.

Школы № 1 и № 24 были переведены на дистанционное обучение по предписанию регионального управления Роспотребнадзора. Перевести учеников на такой формат обучения было принято в связи с большим числом заболевших ОРВИ и внебольничными пневмониями.

Ранее сообщалось, что девять классов закрыты на карантин в Псковской области. По словам специалистов, начало заболеваемости гриппом в Псковской области ожидается в ноябре. Расписание мобильных пунктов вакцинации от гриппа в Пскове можно посмотреть по ссылке.

Также ранее главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, какие прививки рекомендовано сделать одновременно с прививкой от гриппа.