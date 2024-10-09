Останки псковского лётчика, погибшего в годы Великой Отечественной войны на Кубани, переданы для захоронения на родине
Торжественная церемония передачи на родину обнаруженных кубанскими поисковиками останков советского летчика, погибшего в годы Великой Отечественной войны, прошла на мемориале «Сопка Героев» в Краснодарском крае в среду, 9 октября. Об этом ПАИ сообщил представитель комитета по молодежной политике Псковской области, член делегации Марат Сабитов.
Уроженец Пскова, сержант Молчанов Виктор Николаевич 1921 года рождения был пилотом ЛаГГ-3 269-го истребительного авиаполка. 18 февраля 1943 года он не вернулся с боевого задания.
4 июня 2024 года его останки были найдены поисковиками «Кубанского плацдарма» на горе Совхозной у села Кабардинка Краснодарского края.
Краснодарские поисковики передали псковской делегации реликвии, найденные на месте гибели советского пилота, а также его прах для захоронения на родине.
Также в рамках церемонии состоялось захоронение восьми летчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны.
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