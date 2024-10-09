Дожди ожидаются в Псковской области 10 октября

13:34, 09 октября 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 10 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью в большинстве районов ожидаются умеренные дожди, а днём местами пройдут небольшие дожди. По юго-востоку области существенных осадков не прогнозируется.

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью от шести до 11 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +4 до +9 градусов, днем синоптики прогнозируют от +11 до +16 градусов. Атмосферное давление будет низким.