Дожди ожидаются в Псковской области 10 октября
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 10 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью в большинстве районов ожидаются умеренные дожди, а днём местами пройдут небольшие дожди. По юго-востоку области существенных осадков не прогнозируется.
Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью от шести до 11 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +4 до +9 градусов, днем синоптики прогнозируют от +11 до +16 градусов. Атмосферное давление будет низким.
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