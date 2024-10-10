В России сложилась острая нехватка кладбищ и крематориев

09:28, 10 октября 2024, ПАИ

В России сложилась острая нехватка кладбищ и крематориев — по числу последних на душу населения страна занимает одно из последних мест в мире. Внимание на проблему обратила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева, пишет «Парламентская газета».

Решить проблему должен законопроект, который даст возможность бизнесу строить ритуальные сооружения по системе государственно-частного партнёрства. Как пояснила Светлана Разворотнева, федеральный закон «О погребении и похоронном деле», который принимался еще в 1996 году, успел устареть и уже не отвечает запросам текущей действительности.

«Одна из проблем — в нём прямо указано, что заниматься погребением могут только муниципальные организации, — рассказала депутат. — То есть невозможно создание каких-то частных кладбищ, крематориев, других ритуальных объектов, невозможно привлечение в эту сферу капитала и инвестиций со стороны, помимо государственных. А между тем они очень нужны».

По её словам, в России за минувшие годы сложился острый дефицит благоустроенных кладбищ и крематориев. Крематории работают лишь в 27 городах. На пять миллионов россиян сегодня приходится всего один крематорий — в то время как в Японии, например, один на 79 тысяч, в США — один на 159 тысяч, в Великобритании — один на 242 тысячи.

«Потребность в крематориях сегодня очень велика, — подчеркнула Светлана Разворотнева. — В крупных городах, в частности, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, до 70 процентов погребений осуществляется именно в них. Зачастую люди с окраин вынуждены ехать в федеральные центры, чтобы воспользоваться услугой кремации. А это лишние деньги, лишний стресс, лишнее время в очередях и так далее».

Решением проблемы, по словам парламентария, могли бы стать поправки в закон, разрешающие строить ритуальные сооружения в рамках государственно-частного партнёрства — то есть с привлечением коммерческого капитала. Светлана Разворотнева отметила, что и бизнес готов влиться в новую сферу, и даже прецеденты уже по России в целом есть. Правда, из-за отсутствия необходимой нормативной базы результат их сильно разнится от региона к региону — где-то контролирующие органы закрывают глаза, где-то — относятся резко негативно и заставляют сносить уже построенное, несмотря на чаяния и запросы обычных людей.

«Мы подготовили соответствующий законопроект, он отправлен экспертному сообществу для обсуждения и детального анализа, — отметила Светлана Разворотнева. — Это сложная процедура — нужно получить предварительное согласие коллег, потом отзыв правительства. Так что не исключено, что он будет ещё правиться и дорабатываться».

Если всё сложится успешно, законопроект могут внести на рассмотрение в Госдуму ориентировочно через месяц.