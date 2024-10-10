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Соглашение о сотрудничестве подписали Псковский филиал фонда «Защитники Отечества» и организация «Работайте, братья!»

Псковский филиал фонда «Защитники Отечества» и межрегиональная общественная организация поддержки ветеранов боевых действий и патриотического воспитания молодёжи «Работайте, братья!» подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили ПАИ в филиале фонда.

  • Соглашение о сотрудничестве подписали Псковский филиал фонда «Защитники Отечества» и организация «Работайте, братья!»
    Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
  • Соглашение о сотрудничестве подписали Псковский филиал фонда «Защитники Отечества» и организация «Работайте, братья!»
    Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
  • Соглашение о сотрудничестве подписали Псковский филиал фонда «Защитники Отечества» и организация «Работайте, братья!»
    Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
  • Соглашение о сотрудничестве подписали Псковский филиал фонда «Защитники Отечества» и организация «Работайте, братья!»
    Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
  • Соглашение о сотрудничестве подписали Псковский филиал фонда «Защитники Отечества» и организация «Работайте, братья!»
    Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области
  • Соглашение о сотрудничестве подписали Псковский филиал фонда «Защитники Отечества» и организация «Работайте, братья!»
    Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области

Подписи на документе поставили руководитель филиала фонда Надежда Васильева и президент организации «Работайте, братья!» Кирилл Бодров.

Основные направления сотрудничества касаются организации перехода людей с ограниченными возможностями здоровья к полноценной бытовой и трудовой деятельности. Для этого общественная организация готова на безвозмездной основе принимать в центрах комплексной реабилитации кибатлетики, расположенных в Луганске, Московской и Белгородской областях, ветеранов и участников специальной военной операции из Псковской области с повреждениями опорно-двигательного аппарата, прошедших медицинскую реабилитацию и получивших протезы верхних и нижних конечностей.

«Ветеранам СВО с тяжёлыми ранениями сложнее адаптироваться к мирной жизни, зачастую даже простые бытовые операции для них поначалу бывают недоступны. Поэтому в специализированных реабилитационных центрах ветераны прежде всего пройдут обучение использованию протезов, а также физическую, психологическую реабилитацию, в том числе с использованием обученных собак», – рассказали в филиале фонда.

Не менее важным для восстановления утраченного здоровья является и нахождение среди боевых товарищей. «Это создаёт доверительную и позитивную атмосферу, ведь ценна не только физическая, но и социальная реабилитация героев, общение с соратниками. Двое ветеранов СВО из Псковской области уже прошли двухнедельную комплексную реабилитацию, ещё один готовится ехать в октябре», – отметили в организации.

Надежда Васильева провела для Кирилла Бодрова и руководителя регионального отделения организации «Работайте, братья!» в Псковской области Игоря Владимирова экскурсию по филиалу, рассказала об основных направлениях работы фонда и имеющихся возможностях, в результате чего была достигнута договоренность о проведении на базе филиала фонда спортивных мероприятий, а также запланировано обучение навыкам оказания первой помощи социальных координаторов филиала фонда и их подопечных опытными врачами, работающими с общественной организацией.

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